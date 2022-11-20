Паула Бадоса опубликовала фото, где позирует в купальнике на руках у бойфренда

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новые фото с возлюбленным – кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. На фото пара позирует в океане, Бетанкур держит Бадосу на руках. Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года.

Бетанкур — лицо косметической линии бренда Tom Ford.

«Я и ты, ты и я», — подписала снимки Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором.