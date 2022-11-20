Паула Бадоса опубликовала фото, где позирует в купальнике на руках у бойфренда
Поделиться
13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новые фото с возлюбленным – кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. На фото пара позирует в океане, Бетанкур держит Бадосу на руках. Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года.
Бетанкур — лицо косметической линии бренда Tom Ford.
«Я и ты, ты и я», — подписала снимки Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором.
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
14:10
-
14:02
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
20:20
-
20:04
-
19:55
Партнерский контент