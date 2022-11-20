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«Сила победила силу». Янчук — о победе Рууда над Рублёвым в полуфинале Итогового турнира

«Сила победила силу». Янчук — о победе Рууда над Рублёвым в полуфинале Итогового турнира
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира.

«Счёт ясно говорит, что противник оказался убедительнее и сильнее. Два сета 6:2, 6:4 — показательный счёт. Следует признать, что это соответствует соотношению сил на данный момент. Как и приходится признать, что сила победила силу. Рууд был в лучшей спортивной форме. Всё так, как и должно было случиться. Хотя мы надеялись на более равный матч с какими-то шансами. Нужно признать поражение объективным», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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