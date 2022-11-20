«Сила победила силу». Янчук — о победе Рууда над Рублёвым в полуфинале Итогового турнира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира.



«Счёт ясно говорит, что противник оказался убедительнее и сильнее. Два сета 6:2, 6:4 — показательный счёт. Следует признать, что это соответствует соотношению сил на данный момент. Как и приходится признать, что сила победила силу. Рууд был в лучшей спортивной форме. Всё так, как и должно было случиться. Хотя мы надеялись на более равный матч с какими-то шансами. Нужно признать поражение объективным», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.