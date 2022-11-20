Камельзон: Рублёв дошёл до полуфинала Итогового турнира — это большое достижение

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги выступления Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP.
«Рублёв не смог сыграть против норвежца: Рууд совсем не подарок. Да и в этой восьмёрке нет ни одного игрока, который не умеет играть в теннис. Все звёзды, много молодых. Каспер — высокорослый парень с блестящей техникой: очень лёгкий и с хорошим теннисным разумом. Он нашёл хороший тактический ход: играет не просто в силовую и выносливую игру, а ещё и держит всё в голове, ищет — как сыграть против конкретного игрока. Здорово сыграл против Рублёва — в итоге Андрей не справился с психологией и настойчивой победной игрой. Результат 6:2, 6:4 вполне закономерен.
Я всегда говорил, что первый сет — очень важный. Нельзя дарить его. Как и нельзя терять геймы на старте. Но Рублёв дошёл до полуфинала Итогового турнира — это большое достижение», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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