Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил собственную музыкальную композицию

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о выходе своей музыкальной композиции. Трек называется Hulya.

«Пусть эта песня принесёт вам умиротворение и спокойствие», — написал Циципас в своих социальных сетях, прикрепив ссылку на песню.

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнире в Монте-Карло и Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.