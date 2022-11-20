12-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам теннисист.
25-летний теннисист должен был появиться в немецком телешоу, но был вынужден пропустить эфир из-за болезни.
«Я хотел бы быть с вами, но, к сожалению, несколько дней назад у меня был положительный результат теста на COVID-19. Грустно. Развлекайтесь», — цитирует Зверева Eurosport.de.
Ожидалось, что Александр Зверев вернётся на корт на выставочных турнирах в декабре, пока неизвестно, как повлияет на спортсмена эта болезнь. Немец не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей.
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