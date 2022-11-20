Каспер Рууд — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового турнира
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Сегодня, 20 ноября, сербский теннисист Новак Джокович (восьмая ракетка мира) встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом (четвёртый номер мирового рейтинга) в финальном матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Новак Джокович. Трансляция начнётся не ранее 21:00 мск после финала в парном разряде.
По личным встречам Джокович ведёт со счётом 3-0. Дважды он побеждал на грунте — в Риме в 2020 и 2022 году — а также выиграл на групповом раунде Итогового чемпионата в прошлом сезоне. Ни в одном из матчей норвежский теннисист не взял ни сета.
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