Джим Курье назвал характерную черту 35-летнего Новака Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, выделив его особенность.
«Одна из вещей, которая делает его таким особенным, — это то, как он использует энергию вокруг себя, не всегда положительную энергию, чтобы зажечь свой огонь. Неповиновение — его характерная черта. Каждый раз, когда фанаты набрасываются на него, он использует это как топливо для своего огня, и он такой жестокий конкурент. Его трудно сбить с ног на любом уровне. Его 35-летнее тело — это не обычное 35-летнее тело», — приводит слова Курье Sportskeeda.
Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории тенниса начиная с 1973 года, который минимум 15 раз завершал сезон в топ-5 рейтинга ATP. Двум другим представителям «Большой тройки», испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру, удавалось сделать это 16 раз.
- 20 ноября 2022
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11
-
17:01
-
17:01
-
16:32
-
16:20
-
15:35
-
15:10
-
14:10
-
14:02
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51