Джим Курье назвал характерную черту 35-летнего Новака Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, выделив его особенность.

«Одна из вещей, которая делает его таким особенным, — это то, как он использует энергию вокруг себя, не всегда положительную энергию, чтобы зажечь свой огонь. Неповиновение — его характерная черта. Каждый раз, когда фанаты набрасываются на него, он использует это как топливо для своего огня, и он такой жестокий конкурент. Его трудно сбить с ног на любом уровне. Его 35-летнее тело — это не обычное 35-летнее тело», — приводит слова Курье Sportskeeda.

Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории тенниса начиная с 1973 года, который минимум 15 раз завершал сезон в топ-5 рейтинга ATP. Двум другим представителям «Большой тройки», испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру, удавалось сделать это 16 раз.