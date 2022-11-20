«Cледующие несколько недель просижу на диване больше, чем обычно». Клейстерс — о ЧМ-2022

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс опубликовала пост в соцсетях, посвящённый стартовавшему чемпионату мира по футболу в Катаре.

«Вот так! В течение следующих нескольких недель мама пролежит на диване больше, чем обычно, возможно, позволит себе выпить лишнего, не будет слышать всё, что говорят и спрашивают, будет кричать и болеть перед телевизором…» — написала Клейстерс, добавив эмодзи в виде флага Бельгии, сердца и футбольного мяча.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре стартовал сегодня, 20 ноября, матчем Катар — Эквадор. Сборная Бельгии попала в группу F. Её соперниками стали сборные Канады, Марокко и Хорватии. Турнир закончится 18 декабря.