«Cледующие несколько недель просижу на диване больше, чем обычно». Клейстерс — о ЧМ-2022
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс опубликовала пост в соцсетях, посвящённый стартовавшему чемпионату мира по футболу в Катаре.
«Вот так! В течение следующих нескольких недель мама пролежит на диване больше, чем обычно, возможно, позволит себе выпить лишнего, не будет слышать всё, что говорят и спрашивают, будет кричать и болеть перед телевизором…» — написала Клейстерс, добавив эмодзи в виде флага Бельгии, сердца и футбольного мяча.
Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре стартовал сегодня, 20 ноября, матчем Катар — Эквадор. Сборная Бельгии попала в группу F. Её соперниками стали сборные Канады, Марокко и Хорватии. Турнир закончится 18 декабря.
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