Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков назвал матч Итогового турнира ATP, который стал украшением турнира.
«Я уже увидел финал. Для меня это был матч Джокович — Медведев. Он был просто потрясающий. Такой матч — просто украшение турнира. Я, кстати, здесь в Турине и смотрю все матчи вживую. Что касается Рублёва, то он провёл лучший матч с Медведевым. Там были длинные розыгрыши, и Рублёв сумел выдержать их, не сломавшись. Медведев всегда навязывал свою игру, но Рублёв выстоял.
Очень интересным был матч Рублёв — Циципас. В первом сете Циципас сыграл идеально, но потом пошёл выяснять отношения с командой, что помешало ему быть в матче. Этот нюанс и позволил Рублёву обыграть его», — приводит слова Чеснокова Sport24.
В финале турнира встречаются Каспер Рууд и Новак Джокович. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Новак Джокович.
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