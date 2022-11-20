Чесноков — о Медведеве: видел, как он занимается со своим тренером — работа лошадиная

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о последних результатах российского теннисиста Даниила Медведева.
«Медведев был первым в мире, но сейчас опустится, однако думаю, что он показал себя хорошо. Он остался в десятке мира. Не хочу думать, что там будет в будущем. Вернёт он себе первое место или нет — неважно, главное, что он там уже был. Это что-то непостижимое. Я видел, как Медведев работает со своим тренером. Там работа лошадиная — другой давно бы попал в психушку. Но главное — это его матч с Джоковичем (на групповом этапе Итогового. — Прим. «Чемпионата»). Это было шедеврально», — цитирует Чеснокова Sport24.
Отметим, что Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон не в топ-5 рейтинга ATP. В 2018 году Медведев завершил год на 16-м месте, в 2019 году – на пятом, в 2020-м – на четвёртом, в 2021-м – на втором. В этом сезоне российский теннисист с февраля по сентябрь занимал первую строчку рейтинга.
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