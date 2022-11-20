«Пью воду и занимаюсь своими делами». Стивенс показала оригинальную спортивную бутылку

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала новую фотографию в соцсетях, в которой показала оригинальную спортивную бутылку.
«Счастливое воскресенье. Я пью воду и занимаюсь своими делами», — написала Стивенс, добавив улыбающийся эмодзи.
Фото: личный архив Слоан Стивенс
Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.
29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.
- 20 ноября 2022
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