«Пью воду и занимаюсь своими делами». Стивенс показала оригинальную спортивную бутылку

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала новую фотографию в соцсетях, в которой показала оригинальную спортивную бутылку.

«Счастливое воскресенье. Я пью воду и занимаюсь своими делами», — написала Стивенс, добавив улыбающийся эмодзи.

Фото: личный архив Слоан Стивенс

Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.



29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.