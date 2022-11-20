Рублёв в 2022 году 5 раз побеждал соперников из топ-10 рейтинга, что является его рекордом

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 2022 году одержал пять побед над соперниками из топ-10 мирового рейтинга, что является его сезонным рекордом в карьере.

Рублёв за карьеру выиграл 18 матчей у действующих игроков топ-10 и, победив в последнем матче группового этапа грека Стефаноса Циципаса, превзошёл в этом году свой сезонный рекорд по числу побед над игроками десятки — теперь он равен пяти матчам.



Число побед Рублёва над действующими игроками топ-10 по сезонам:

2017 — одна победа;

2018 — ни одной победы;

2019 — четыре победы;

2020 — четыре победы;

2021 — четыре победы;

2022 — пять побед.

Чаще всего Рублёву в статусе игрока топ-10 проигрывал Циципас — пять раз. Все победы Рублёва над действующими игроками топ-10:



Доминик Тим — три победы;

Даниил Медведев — две победы;

Григор Димитров, Роджер Федерер, Роберто Баутиста-Агут, Маттео Берреттини, Рафаэль Надаль, Феликс Оже-Альяссим, Новак Джокович, Кэмерон Норри — одна победа.