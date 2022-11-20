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Рублёв в 2022 году 5 раз побеждал соперников из топ-10 рейтинга, что является его рекордом

Рублёв в 2022 году 5 раз побеждал соперников из топ-10 рейтинга, что является его рекордом
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 2022 году одержал пять побед над соперниками из топ-10 мирового рейтинга, что является его сезонным рекордом в карьере.

Рублёв за карьеру выиграл 18 матчей у действующих игроков топ-10 и, победив в последнем матче группового этапа грека Стефаноса Циципаса, превзошёл в этом году свой сезонный рекорд по числу побед над игроками десятки — теперь он равен пяти матчам.

Число побед Рублёва над действующими игроками топ-10 по сезонам:
2017 — одна победа;
2018 — ни одной победы;
2019 — четыре победы;
2020 — четыре победы;
2021 — четыре победы;
2022 — пять побед.

Чаще всего Рублёву в статусе игрока топ-10 проигрывал Циципас — пять раз. Все победы Рублёва над действующими игроками топ-10:

Доминик Тим — три победы;
Даниил Медведев — две победы;
Григор Димитров, Роджер Федерер, Роберто Баутиста-Агут, Маттео Берреттини, Рафаэль Надаль, Феликс Оже-Альяссим, Новак Джокович, Кэмерон Норри — одна победа.

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