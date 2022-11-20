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Новак Джокович шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP

Новак Джокович шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, в двух сетах обыграв норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира).

Джокович восемь раз выходил в финал Итогового турнира ATP.

Все выходы Новака Джоковича в финал Итогового турнира:
2008 — титул;
2012 — титул;
2013 — титул;
2014 — титул;
2015 — титул;
2016 — поражение;
2018 — поражение;
2022 — титул.

Джокович обыграл Рууда со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.

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