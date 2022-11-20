«Какой боец!» Свёнтек поздравила Джоковича с победой на Итоговом турнире
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост в соцсетях, в котором поздравила Новака Джоковича с победой на Итоговом турнире ATP.
В финале соревнований Джокович в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда — 7:5, 6:3.
«Какой боец! Невероятное достижение. Поздравляю», — написала Свёнтек, добавив эмодзи с кубком.
По пути к трофею Джокович одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. Серб шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. По этому показателю Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена.
Новость по темеНовак Джокович шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP
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