Новак Джокович получит рекордные для тенниса призовые за Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) заработал рекордную сумму призовых, выиграв Итоговый турнир ATP. Серб в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира).

За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимальные 1500 рейтинговых очков. Благодаря победе в понедельник он поднимется на три места в рейтинге 52 недель ATP и завершит год в топ-5.

Джокович обыграл Рууда со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.