Джокович стал самым возрастным победителем Итогового, опередив преследователей на пять лет
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) стал победителем Итогового турнира ATP, в финале обыграв норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) со счётом 7:5, 6:3. Благодаря этой победе серб стал самым возрастным победителем этого турнира.
Самые возрастные победители Итогового турнира ATP:
1. 35 лет 182 дня — Новак Джокович (2022 год).
2. 30 лет 104 дня — Роджер Федерер (2011 год).
3. 29 лет 183 дня — Энди Маррей (2016 год).
4. 29 лет 134 дня — Илие Настасе (1876 год).
5. 29 лет 105 дней — Роджер Федерер (2010 год).
По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.
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