Джокович стал самым возрастным победителем Итогового, опередив преследователей на пять лет

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) стал победителем Итогового турнира ATP, в финале обыграв норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) со счётом 7:5, 6:3. Благодаря этой победе серб стал самым возрастным победителем этого турнира.

Самые возрастные победители Итогового турнира ATP:

1. 35 лет 182 дня — Новак Джокович (2022 год).

2. 30 лет 104 дня — Роджер Федерер (2011 год).

3. 29 лет 183 дня — Энди Маррей (2016 год).

4. 29 лет 134 дня — Илие Настасе (1876 год).

5. 29 лет 105 дней — Роджер Федерер (2010 год).

По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.