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Новак Джокович — первый теннисист, выигравший Итоговый турнир в трёх десятилетиях

Новак Джокович — первый теннисист, выигравший Итоговый турнир в трёх десятилетиях
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) стал победителем Итогового турнира ATP, в финале обыграв норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) со счётом 7:5, 6:3. Благодаря этой победе серб стал первым, кто выигрывал этот турнир в трёх разных десятилетиях.

Победы Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP:

  • 2000-е (2008);
  • 2010-е (2012, 2013, 2014, 2015);
  • 2020-е (2022).

Новак на этом турнире заработал рекордную сумму призовых — за пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.

Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн
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