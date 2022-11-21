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Медведев и Рублёв опустились в рейтинге после Итогового, победитель Джокович — поднялся

Медведев и Рублёв опустились в рейтинге после Итогового, победитель Джокович — поднялся
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который проиграл все три матча и не вышел из группы на Итоговом турнире ATP, опустился с пятого на седьмое место. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, выигравший турнир, отыграл три строчки и стал пятым.

Андрей Рублёв, дошедший до полуфинала, опустился с седьмого на восьмое место. Лидирует, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 21 ноября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.
5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.
6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.
7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065.
8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3355.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905…
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795.

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