Новак Джокович после победы на Итоговом объявил, что считает себя лучшим теннисистом мира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что считает себя лучшим игроком мира. Вчера, 20 ноября, Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP со счётом 7:5, 6:3.

«Рейтинг показывает, кто провёл наилучший сезон. Алькарас — номер один в мире. Что тут ещё сказать?

Однако мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира. У меня такой менталитет, такой подход. Ничего не меняется, кто бы ни был соперником, какое бы ни было покрытие, какой бы сезон по счёту я ни проводил. Амбиции максимально высоки», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, россиянин Андрей Рублёв дошёл до полуфинала на Итоговом турнире, а его соотечественник Даниил Медведев не вышел из группы.