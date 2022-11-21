Джокович догнал Алькараса по титулам в сезоне. Рублёв — пятый

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой пятый титул ATP, одержав победу на Итоговом турнире в Турине. По этому показателю серб сравнялся с действующей первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Третье место делят канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и бывший первый номер рейтинга ATP Рафаэль Надаль — у обоих по четыре титула в 2022 году. На пятом месте расположился россиянин Андрей Рублёв, который праздновал успех на трёх турнирах в этом сезоне.

Вчера, 20 ноября, Новак Джокович победил третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, он обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.