Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал «сильно недооценённое» оружие Новака
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Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал о сильных сторонах подопечного. По словам Иванишевича, подачу Джоковича склонны недооценивать, поскольку он очень хорош в других аспектах игры.
«Его [Джоковича] подачу сильно недооценивают на протяжении всей его карьеры. Посмотрите матчи пяти-, десятилетней давности. Подача всегда как-то выручала его. Теперь же она стала ещё лучше.
Его подача — один из лучших ударов, а о ней не говорят. У него так много других качеств, что о его подаче попросту забывают. А ведь у него одна из лучших подач», — приводит слова Горана Tennisbuzz.
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