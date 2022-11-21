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«С нетерпением жду, когда ты вновь сыграешь в Австралии». Лэйвер поздравил Джоковича

«С нетерпением жду, когда ты вновь сыграешь в Австралии». Лэйвер поздравил Джоковича
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывший австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил Новака Джоковича с победой на Итоговом турнире ATP.

«Поздравляю, Новак, ещё одно блестящее достижение. Я с нетерпением жду, когда ты вновь сыграешь в Австралии», — написал Лэйвер в соцсетях.

В финале Итогового турнира, который прошёл в Турине (Италия), Джокович в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда — 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.

За победу в Итоговом турнире Джокович заработал рекордную сумму призовых, равную $ 4,74 млн, и максимальные 1500 рейтинговых очков.

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