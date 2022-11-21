«Вот почему он до сих пор силён». Горан Иванишевич — о победах 35-летнего Новака Джоковича

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, объяснил, почему его подопечный всё ещё в состоянии брать титулы. Вчера, 20 ноября, 35-летний Джокович выиграл Итоговый чемпионат ATP, победив норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3.

«Он тренируется даже усерднее, чем тогда, когда ему было 22. Вот почему он до сих пор настолько хорош. И вот почему он будет становиться ещё лучше.

Поражает его желание тренироваться, прибавлять, становиться лучше. Он следит за своим телом. В моём время с теннисом заканчивали в 30–31 год», — приводит слова Иванишевича Sportskeeda.