Иванишевич: Джокович мог закончить сезон 1-м в рейтинге, если бы Уимблдон не лишили очков

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, высказал мнение, что его подопечный мог закончить сезон как первая ракетка мира, если бы не решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков. Напомним, Джокович выиграл Уимблдон, не получив за это очков, так как Уимблдон лишили очков ввиду отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Новак мог бы финишировать номером один в мире, если бы ATP не лишила очков Уимблдон.

После Уимблдона мы стали ждать позитивных новостей из США. Они не пришли. Затем с надеждой ждали позитивных новостей из Австралии. Они пришли», — приводит слова Иванишевича Sportskeeda.