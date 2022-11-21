Шамиль Тарпищев оценил по пятибалльной системе сезон Медведева, Рублёва и других россиян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги сезона для российских спортсменов. Вчера, 20 ноября, завершился Итоговый турнир ATP, на котором Андрей Рублёв дошёл до полуфинала, а Даниил Медведев не вышел из группы. Титул завоевал Новак Джокович.
«Я считаю, что этот год для нашего тенниса прошёл со знаком «плюс», и оценил бы его итоги на четыре балла или на четыре с половиной. Потому что если брать по лидерам, то ситуация с Даниилом Медведевым понятна, у него сезон получился скомканным. И в плане подготовительного периода, и в плане тренировочного процесса, и в плане травматизма в целом. Но даже если судить по его выступлению на Итоговом турнире ATP, он мог выиграть все три встречи. Но на тай-брейках они у него не сложились: наверное, в большей степени из-за нетренированной нервной системы.
А остальные наши ведущие теннисисты сыграли выше всяких похвал. Андрей Рублёв достойно провел итоговый турнир ATP и вышел в полуфинал, он стабильно представляет мировую десятку. Карен Хачанов подравнялся, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сыграли здорово, у нас уже давно не было двух спортсменок в женской мировой десятке. А у мужчин два игрока стабильно находятся в первой десятке. Поэтому я считаю год удачным. И хотя мы играем под нейтральным флагом, все же всё равно знают, что это россияне», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».
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