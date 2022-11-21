Энди Роддик объяснил, почему Рафаэль Надаль не вышел из группы на Итоговом турнире

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, почему, по его мнению, Рафаэль Надаль не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. 36-летний Надаль выиграл лишь последний матч в группе, который уже не имел для него турнирного значения.

По словам Роддика, Надалю в силу возраста приходится менять стиль игры, что негативным образом отражается на результатах.

«Большего фана Рафы, чем я, не найти. Но он уже не тот, что пять лет назад.

Ему приходится изменять стиль игры, чаще рисковать и стараться заканчивать розыгрыши раньше. А это приводит к тому, что мы чаще видим «качели». Он уже не может бегать за мячом так, как раньше, чтобы это не сказывалось на его физической форме», — приводит слова Роддика Sportskeeda.