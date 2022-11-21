Пегула выложила фотографии с «Мерседес AMG GLE 53» на фоне долины Напа

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых она позирует возле внедорожника «Мерседес AMG GLE 53» на фоне долины Напа в Калифорнии.

«Спасибо автомобильной группе Von Housen за то, что позволила мне исследовать долину Напа на этой прекрасной машине. Пора вернуться домой и начать предсезонку», — написала Пегула, добавив эмодзи с аплодисментами.

Фото: личный архив Джессики Пегулы

Фото: личный архив Джессики Пегулы

Пегула неудачно выступила на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (Техас, США). Американка проиграла все три матча на групповом этапе как в одиночном, так и в парном разряде.

Джессика — одна из пяти детей известных бизнесменов Терри и Ким Пегула. Её отец владеет компанией по добыче нефти и газа в штате Западная Виргиния, а также различными активами в американском спорте, в том числе клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс». Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов.