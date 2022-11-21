Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер — о своей академии: нет, это пошло бы вразрез с интересами швейцарской федерации

Федерер — о своей академии: нет, это пошло бы вразрез с интересами швейцарской федерации
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, не планирует ли он в будущем открыть свою тренерскую академию.

«Я продукт швейцарской федерации тенниса. Они всегда были рядом со мной. Именно поэтому я не склонен создавать собственную академию, потому что это может пойти вразрез с интересами федерации, которая мне очень близка», — сказал Федерер в интервью Ubitennis.

Напомним, 41-летний швейцарец закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Свой прощальный поединок Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Теннисисты уступили американскому дуэту Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7, [9:11].

Новость по теме
Джокович стал самым возрастным победителем Итогового, опередив преследователей на пять лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022