Федерер — о своей академии: нет, это пошло бы вразрез с интересами швейцарской федерации

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, не планирует ли он в будущем открыть свою тренерскую академию.

«Я продукт швейцарской федерации тенниса. Они всегда были рядом со мной. Именно поэтому я не склонен создавать собственную академию, потому что это может пойти вразрез с интересами федерации, которая мне очень близка», — сказал Федерер в интервью Ubitennis.

Напомним, 41-летний швейцарец закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Свой прощальный поединок Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Теннисисты уступили американскому дуэту Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7, [9:11].