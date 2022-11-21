Федерер — о своей академии: нет, это пошло бы вразрез с интересами швейцарской федерации
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, не планирует ли он в будущем открыть свою тренерскую академию.
«Я продукт швейцарской федерации тенниса. Они всегда были рядом со мной. Именно поэтому я не склонен создавать собственную академию, потому что это может пойти вразрез с интересами федерации, которая мне очень близка», — сказал Федерер в интервью Ubitennis.
Напомним, 41-летний швейцарец закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Свой прощальный поединок Роджер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Теннисисты уступили американскому дуэту Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7, [9:11].
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