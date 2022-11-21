Фото: Новак Джокович встретился со Златаном Ибрагимовичем после финала Итогового турнира

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после финала Итогового турнира ATP, в котором серб обыграл норвежца Каспера Рууда.
Златан Ибрагимович и Новак Джокович.
Фото: АТР
Златан Ибрагимович и тренер Новака Джоковича — Горан Иванишевич.
Фото: из личного архива Иванишевича
Джокович обыграл Рууда в финале со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, победив Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.
За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков.
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