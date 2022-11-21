«Нельзя считать сезон провальным». Ольховский оценил выступление Медведева в этом году
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил сезон российского теннисиста Даниила Медведева.
«Нельзя считать сезон провальным, он был удачным. Даня на протяжении долгого времени был номером один в мире. Может, всё было не так гладко, как хотелось бы, но он показывал игру высокого уровня, выигрывал турниры, сохранил место в восьмёрке сильнейших. Об этом многие могут только мечтать. Есть к чему возвращаться, к чему стремиться в следующем сезоне», — приводит слова Ольховского ТАСС.
26-летний Медведев закончил сезон в статусе седьмой ракетки мира. Он впервые с 2018 года завершит сезон не в топ-5 рейтинга ATP. В этом году Даниил выиграл турниры в Вене (Австрия) и Лос-Кабосе (Мексика).
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