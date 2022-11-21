Новак Джокович — о своей винодельне: вам нужно поговорить об этом с моим дядей

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) рассказал о своей винодельне, которая была открыта в Шумадии (Сербия).
«Вам нужно поговорить об этом с моим дядей, потому что он занимается этим бизнесом. Я в этом вообще не участвую. Я не пью алкоголь. Иногда могу выпить бокал красного вина — конечно, если речь идёт об итальянском вине. Оно одно из лучших в мире. Больше ничего сказать не могу. Я просто желаю моему дяде удачи и поддерживаю его любыми способами», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) со счётом 7:5, 6:3. Новак на этом турнире заработал рекордную сумму призовых — за пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн.
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