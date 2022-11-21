Новак Джокович обошёл Игу Свёнтек по сумме призовых, заработанных в 2022 году
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович обошёл лидера этого сезона – трёхкратную чемпионку мэйджоров, первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек по сумме призовых, заработанных за сезон-2022.
В 2022 году Джокович, пропустивший Открытый чемпионат Австралии и US Open из-за отказа вакцинироваться, заработал $ 9 934 582, а Свёнтек –$ 9 875 525.
Ранее Джокович стал триумфатором Итогового чемпионата ATP — 2022, который прошёл в Турине (Италия). В титульном матче серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков.
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