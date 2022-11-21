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Андрей Рублёв выложил эмоциональный пост, посвящённый его выступлению на Итоговом

Андрей Рублёв выложил эмоциональный пост, посвящённый его выступлению на Итоговом
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выложил в своих социальных сетях пост, посвящённый его выступлению на Итоговом турнире ATP.

«Турин, огромное спасибо за вашу любовь и доброту в течение недели, которую я не заслуживал. Но та поддержка, которую я почувствовал от вас, даёт мне понять, что я могу стать лучше как человек и как игрок. Это значит для меня очень многое. Спасибо», — написал Рублёв в социальных сетях.

На стадии группового этапа Андрей Рублёв одолел соотечественника Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса, но проиграл сербу Новаку Джоковичу. В полуфинальном матче он уступил норвежцу Касперу Рууду. Помимо $ 1 086 600 призовых, Рублёв заработал 400 рейтинговых очков.

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