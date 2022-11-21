91-летний Ник Боллетьери опроверг информацию о том, что находится при смерти

91-летний американский теннисный тренер Ник Боллетьери, основатель и руководитель Теннисной академии своего имени рассказал о своём самочувствии. Ранее сообщалось, что Боллетьери находится при смерти.

«Я хотел бы заверить всех, что вопреки тому, что вы, возможно, слышали, я всё ещё жив и здоров. Мало что может надолго сдержать меня. У меня здесь семья и много посетителей, что меня очень радует! Мне приятно видеть все сообщения, телефонные звонки и голосовые сообщения, которые вы оставляете. Желаю вам всего наилучшего», — написал Ник Боллетьери в социальных сетях.

Теннисная академия «Ник Боллетьери» воспитала 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разряде. Среди его воспитанников числятся такие имена, как Борис Беккер, Андре Агасси, Джим Курье, Максим Мирный, Моника Селеш, Мария Шарапова, Винус Уильямс, Серена Уильямс и другие звёзды мирового тенниса.