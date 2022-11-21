«Какой год!» Каспер Рууд выложил пост, в котором подвёл итоги сезона

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в своих социальных сетях выложил пост, в котором подвёл итоги сезона.
«Какой год! Я так благодарен за то, что закончил год финалом Итогового турнира ATP. Несмотря на то, что я был голоден до победы, я счастлив и отдал всё. Я буду продолжать вдохновляться потрясающим Новаком Джоковичем. Спасибо всем за вашу поддержку в Турине и в течение всего года. Ваша энергия и преданность игре очень много значат для нас, и я буду продолжать усердно работать и ставить новые цели на следующий год», — написал Рууд в своих социальных сетях.
В финале Итогового турнира Рууд проиграл Джоковичу со счётом 5:7, 3:6. По пути к финалу Каспер Рууд в группе обыграл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца, уступив лишь Рафаэлю Надалю, а в полуфинале выиграл у Андрея Рублёва.
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