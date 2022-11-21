«Горжусь». Жена Новака Джоковича опубликовала чувственное фото с теннисистом

Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый победе мужа на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который завершился в Турине (Италия) вчера, 20 ноября.
На первом фото Елена сидит на коленях мужа, на втором позирует с Новаком и их детьми – сыном Стефаном и дочерью Тарой.
«Горжусь. Смотрим в одном направлении», — подписала фото Елена.
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
В титульном матче Итогового серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
- 21 ноября 2022
-
21:36
-
21:09
-
19:56
-
19:29
-
19:09
-
19:04
-
18:54
-
18:28
-
18:19
-
18:19
-
17:32
-
17:23
-
15:41
-
14:22
-
14:01
-
11:47
-
11:01
-
10:49
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:22
-
09:14
-
08:39
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:19
-
00:10
- 20 ноября 2022
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:24
-
23:10