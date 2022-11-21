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«Горжусь». Жена Новака Джоковича опубликовала чувственное фото с теннисистом

«Горжусь». Жена Новака Джоковича опубликовала чувственное фото с теннисистом
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Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый победе мужа на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который завершился в Турине (Италия) вчера, 20 ноября.

На первом фото Елена сидит на коленях мужа, на втором позирует с Новаком и их детьми – сыном Стефаном и дочерью Тарой.

«Горжусь. Смотрим в одном направлении», — подписала фото Елена.

Фото: из личного архива Елены Джокович

Фото: из личного архива Елены Джокович

В титульном матче Итогового серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн
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