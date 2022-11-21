Елена Веснина выложила милую фотографию с новым домашним животным

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась фотографией с новым домашним животным их семьи.

Фото: из личного архива Весниной

«… хотелось назвать и Шелдоном, и Бубликом, и Чарли, и Рубликом. Знакомьтесь — Финик. Мы окончательно и бесповоротно влюблены в этого сладкого малыша. Порода — Той-пудель» — подписала Веснина фотографию.

Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA и «Шлемы». Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.