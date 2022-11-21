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Руседски — о Джоковиче: у Маргарет Корт — 24, у Серены — 23, а он хочет выиграть 25 ТБШ

Руседски — о Джоковиче: у Маргарет Корт — 24, у Серены — 23, а он хочет выиграть 25 ТБШ
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски считает, что сербский теннисист Новак Джокович способен стать рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема». На данный момент у серба 21 триумф на мейджорах.

«Давайте не будем забывать, что Мартина Навратилова выиграла свой последний Уимблдон в возрасте 39 лет, поэтому я вижу Новака там же. Если здоровье не будет подводить его ещё четыре-пять лет, то представьте, сколько ещё ТБШ у него будет. Я не думаю, что он хочет побить только рекорд среди мужчин, скорее он хочет поставить рекорд всех времён. У Маргарет Корт — 24 мэйджора, у Серены — 23, а он хочет выиграть 25.

Я думаю, что Джокович выиграет по крайней мере два мейджора в следующем году. Рафа выигрывает «Ролан Гаррос», а Алькарас, возможно, защитит свой титул на Открытом чемпионате США», — приводит слова Руседски Sportskeeda.

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