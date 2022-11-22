Видео: Новак Джокович мило отмечает победу на Итоговом турнире с детьми
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Сербский теннисист Новак Джокович в своих социальных сетях показал видео того, как он праздновал победу в финале Итогового турнира ATP со своими детьми.
В финале турнира Джокович обыграл Каспера Рууда в финале со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею серб одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, оказавшись сильнее Стефаноса Циципаса, Андрея Рублёва и Даниила Медведева. В полуфинале Новак обыграл американца Тейлора Фритца. За пять побед на турнире Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков.
По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.
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