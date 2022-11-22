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Новак Джокович назвал свой самый тяжёлый матч на Итоговом турнире

Новак Джокович назвал свой самый тяжёлый матч на Итоговом турнире
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой матч на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия), был для него самым сложным. Джокович выделил встречу группового турнира с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Новак победил на тай-брейке в третьем сете.

«Не соглашусь, что во всех матчах у меня были физические проблемы. Первые два поединка прошли хорошо. Я в двух сетах победил Циципаса, а потом Рублёва. Но затем я действительно испытывал проблемы в матче с Медведевым. Несомненно, это был самый тяжёлый матч недели для меня», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Напомним, в финале Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.

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