Паула Бадоса выложила фото из тренажёрного зала

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября. Турнир выиграла француженка Каролин Гарсия, победившая в финале белоруску Арину Соболенко.