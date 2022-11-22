Новак Джокович высказался о победе над Николаем Давыденко в финале Итогового турнира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вспомнил, как обыграл российского теннисиста Николая Давыденко в финале Итогового чемпионата ATP 2008 года. Тогда Джокович победил со счётом 6:1, 7:5 и завоевал свой первый титул на Итоговом турнире.

По словам Джоковича, он считает ту победу особенной. Новака спросили, какой из шести титулов на Итоговом дался ему труднее всего.

«Первая победа в 2008 году над Давыденко в Шанхае. Первый титул всегда самый особенный, конечно. Так что я, вероятно, выберу его», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Напомним, в финале Итогового чемпионата 2022 года Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда.