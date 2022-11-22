Журналист ESPN: Новак Джокович стал самой доминирующей фигурой. Он выиграет до 30 ТБШ

Журналист ESPN Луис Альфредо Альварес высказал мнение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграет ещё много мэйджоров. Напомним, Джоковичу сейчас 35 лет.

«Новак Джокович стал самой доминирующей фигурой в теннисе. С 2015 года он выигрывает в среднем два турнира «Большого шлема» за сезон.

Учитывая турниры, которые есть в календаре, я не вижу, что что-то может измениться в ближайшие три года. Джокович завоюет от 26 до 30 «Шлемов», — написал журналист на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Ранее сообщалось, что Новаку Джоковичу выдали австралийскую визу, чтобы он смог сыграть на Открытом чемпионате Австралии. В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, был вынужден пропустить турнир.