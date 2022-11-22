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Грег Руседски предположил, когда Новак Джокович опять станет первой ракеткой мира

Грег Руседски предположил, когда Новак Джокович опять станет первой ракеткой мира
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски рассказал, когда, по его мнению, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, занимающий пятое место в рейтинге ATP, вернётся на вершину. По словам Руседски, это случится к Уимблдону.

«Начиная с Уимблдона он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») здорово выступает. Он снова в деле. Смотрите, на этот раз первая строчка к Уимблдону ему гарантирована

Он хочет стать величайшим в истории. Так что почему нет?» — приводит слова Грега Sportskeeda.

Рейтинг ATP. 21 ноября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.
5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.

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