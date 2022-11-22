Грег Руседски предположил, когда Новак Джокович опять станет первой ракеткой мира

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски рассказал, когда, по его мнению, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, занимающий пятое место в рейтинге ATP, вернётся на вершину. По словам Руседски, это случится к Уимблдону.

«Начиная с Уимблдона он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») здорово выступает. Он снова в деле. Смотрите, на этот раз первая строчка к Уимблдону ему гарантирована

Он хочет стать величайшим в истории. Так что почему нет?» — приводит слова Грега Sportskeeda.

Рейтинг ATP. 21 ноября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.

5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.