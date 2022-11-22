Руне провёл фотосессию на побережье в Монако

Победитель турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), датский теннисист Хольгер Руне опубликовал новые фотографии в соцсетях, на которых позирует на побережье в Монако.
Спортсмен провёл фотосессию для датского журнала Børsen Pleasure.
«Отличный день в компании фотографа для Børsen Pleasure», — написал Руне.
Фото: личный архив Хольгера Руне
Фото: личный архив Хольгера Руне
Фото: личный архив Хольгера Руне
Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пять теннисистов из десятки мирового рейтинга.
19-летний Руне закончил год в качестве 11-й ракетки мира. Он является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.
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