Руне провёл фотосессию на побережье в Монако

Победитель турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), датский теннисист Хольгер Руне опубликовал новые фотографии в соцсетях, на которых позирует на побережье в Монако.

Спортсмен провёл фотосессию для датского журнала Børsen Pleasure.

«Отличный день в компании фотографа для Børsen Pleasure», — написал Руне.

Фото: личный архив Хольгера Руне

Фото: личный архив Хольгера Руне

Фото: личный архив Хольгера Руне

Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пять теннисистов из десятки мирового рейтинга.

19-летний Руне закончил год в качестве 11-й ракетки мира. Он является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.