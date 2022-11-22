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Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера

Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович повторил рекорд 20-кратного победителя мэйджоров, швейцарца Роджера Федерера. В минувшие выходные Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP. Это был 347-й матч Новака с представителями первой десятки. Столько же встреч с игроками топ-10 провёл Федерер.

При этом Джокович успешнее Федерера в этих играх: у Новака 240 побед и 107 поражений, а у Роджера 224 победы и 123 поражения.

Напомним, 41-летний Роджер Федерер ушёл из тенниса, сыграв прощальный матч на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера, который прошёл в Лондоне (Британия) в сентябре. В своём последнем матче он выступил в паре с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

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