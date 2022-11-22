Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович повторил рекорд 20-кратного победителя мэйджоров, швейцарца Роджера Федерера. В минувшие выходные Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP. Это был 347-й матч Новака с представителями первой десятки. Столько же встреч с игроками топ-10 провёл Федерер.
При этом Джокович успешнее Федерера в этих играх: у Новака 240 побед и 107 поражений, а у Роджера 224 победы и 123 поражения.
Напомним, 41-летний Роджер Федерер ушёл из тенниса, сыграв прощальный матч на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера, который прошёл в Лондоне (Британия) в сентябре. В своём последнем матче он выступил в паре с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.
- 22 ноября 2022
-
11:00
-
10:36
-
10:18
-
10:17
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
09:01
-
08:44
-
08:31
-
08:20
-
08:16
-
08:10
-
08:01
-
00:52
-
00:40
-
00:14
-
00:00
- 21 ноября 2022
-
22:40
-
21:36
-
21:09
-
19:56
-
19:29
-
19:09
-
19:04
-
18:54
-
18:28
-
18:19
-
18:19
-
17:32
-
17:23
-
15:41
-
14:22