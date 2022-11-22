«Токио, ты великолепен, как всегда!». Федерер выложил фотографии с мероприятия в Японии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выложил новые фотографии в соцсетях, на которых показал, как принял участие в мероприятии в Токио (Япония) по приглашению японской розничной сети повседневной одежды Uniqlo.
«Токио, ты великолепен, как всегда! Мне было приятно увидеть всех своих поклонников и провести время в таком особенном месте. Спасибо Uniqlo за гостеприимство», — написал Федерер.
Фото: личный архив Роджера Федерера
Фото: личный архив Роджера Федерера
Фото: личный архив Роджера Федерера
Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».
Ранее Федерер впервые за 19 лет не попал в число претендентов на приз самому любимому теннисисту сезона.
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