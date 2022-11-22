Крис Эверт двумя словами оценила рекордные призовые Новака Джоковича за титул на Итоговом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Крис Эверт прокомментировала то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, выигравший Итоговый турнир, заработал $ 4 740 300 призовых. Это рекордная выплата победителю того или иного турнира за всю историю тенниса.
«Довольно идеально», — написала Эверт на своей странице в социальной сети «Твиттер», комментируя соответствующую новость.
Напомним, в финальном матче Новак Джокович победил представителя Норвегии Каспера Рууда. После турнира Рууд стал третьей ракеткой мира, Джокович — пятой. Первые два места в рейтинге ATP занимают испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
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