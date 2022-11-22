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«Браво, Ноле!» Появилось видео первого теннисного урока для 4-летнего Новака Джоковича

«Браво, Ноле!» Появилось видео первого теннисного урока для 4-летнего Новака Джоковича
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В Сети появилось видео, в котором показан первый теннисный урок для Новака Джоковича, будущего 21-кратного победителя турниров «Большого шлема». Отмечается, что на этом ролике Джоковичу четыре года — таким образом, ориентировочно оно снято в 1991 году.

В видео тренер подбрасывает маленькому Новаку мячи, чтобы тот учился отбивать их ракеткой.

«Браво, Ноле!» — говорит тренер в видео.

Напомним, в минувшие выходные 35-летний Новак Джокович выиграл Итоговый чемпионат ATP, который проходил в Турине (Италия). В решающем матче Джокович обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда. Это шестой титул Новака на Итоговом турнире. Благодаря этому он отыграл три места в рейтинге ATP, поднявшись с восьмого на пятое место. Первые две строчки, как и прежде, занимают испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.

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