«Он всё ещё голоден». Иванишевич — о Джоковиче

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, уверен, что его подопечный до сих пор предельно мотивирован, несмотря на все достижения, которых он добился в карьере.
«Посмотрите на Роджера пару лет назад, посмотрите на Рафу. Взгляните на него (Джоковича. — Прим. «Чемпионата»). Все говорят о том, что да, приходят молодые игроки. Это здорово для тенниса. У нас есть Карлос Алькарас — самый молодой первый номер в истории, который в этом году добился невероятных результатов. Но посмотрите на Новака. Он всё ещё голоден. Он по-прежнему выигрывает турниры, демонстрируя невероятный теннис. Он уже думает о подготовке к следующему сезону. Он всё ещё такой. На мой взгляд, он всегда будет конкурентоспособным, фаворитом на победы в мэйджорах и крупных турнирах», — сказал Иванишевич в интервью Ubitennis.
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